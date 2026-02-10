Am Montagnachmittag kam es auf der B10 bei Esslingen zu einem Fahrzeugbrand. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

alp 10.02.2026 - 12:48 Uhr

Ein Mercedes ist am Montagnachmittag auf der B10 in Richtung Plochingen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 15.45 Uhr. Demnach fing der Mercedes aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum bei Sirnau Feuer. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung löschte das Feuer mit einem Feuerlöscher. Der Fahrer hatte das Fahrzeug bereits unverletzt verlassen.