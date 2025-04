Die Stadt Nürtingen (Kreis Esslingen) hat gegen einen mutmaßlich rechtsextremen Journalisten ein Aufenthaltsverbot verhängt. Das baden-württembergische Innenministerium hält das Vorgehen der Stadt grundsätzlich für korrekt.

Das baden-württembergische Innenministerium hält das Vorgehen der Stadt Nürtingen (Kreis Esslingen), die am 30. November 2024 ein Aufenthaltsverbot gegen einen mutmaßlich rechtsextremen Journalisten erließ, grundsätzlich für korrekt. Das Gesetz erlaube ein solches Verbot, wenn die Annahme gerechtfertigt sei, dass eine Person eine Straftat begehen oder dazu beitragen wird, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion. Die Stadt hatte das Verbot ausgesprochen, um mögliche Straftaten wie Volksverhetzung bei der Veranstaltung zu verhindern.