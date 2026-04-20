Kreis Esslingen Mit KI und Motion Capture: „Der kleine Prinz“ erwacht zum Leben
Die Theaterspinnerei in Frickenhausen arbeitet an ihrem neuen Stück: Über Daten-Anzüge werden Bewegungen der Schauspieler auf digitale Charaktere übertragen.
Die Theaterspinnerei in Frickenhausen arbeitet an ihrem neuen Stück: Über Daten-Anzüge werden Bewegungen der Schauspieler auf digitale Charaktere übertragen.
Gerade mal 70 Besucher finden in dem kleinen privaten Theater am Frickenhäuser Bahnhof Platz. Was das Mini-Ensemble der Theaterspinnerei dort seit gut 20 Jahren auf die Bühne bringt, hat jedoch Großstadtformat. Tiefgründige Interpretationen, spannende Ideen, verblüffende Inszenierungen und jede Menge Experimentierfreude sorgen ein ums andere Mal für frappierende Bild- und Klangwelten. Für das neue Stück hat das Team um Impresario Jens Nüßle den modernen Klassiker „Der kleine Prinz“ auf aktuelle gesellschaftliche Bezüge abgeklopft und mit viel multi-medialer Technik in Szene gesetzt.