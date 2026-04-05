Die Polizei stößt in Ostfildern unverhofft auf einen verwirrten Autofahrer. Es kommt zu einer „nicht ganz alltäglichen Anfrage“, heißt es von den Beamten.

Esslingen: Sebastian Xanke (xan)

Zwei Beamte des Polizeireviers Filderstadt haben nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums einen verwirrten Autofahrer aufgegabelt. Demnach seien die Polizisten während eines anderen Einsatzes am Samstagabend in Ostfildern-Nellingen von einem vorbeifahrenden Autofahrer angesprochen worden. Gegen 20 Uhr sei es zu der „nicht ganz alltäglichen Anfrage“ gekommen, heißt es in dem Bericht.

 

Bei dem Autofahrer handelte sich um einen 85-jährigen Mann. Er soll den Polizisten von einem Streit mit seiner Ehefrau berichtet haben. Daraufhin habe er „eine Fahrt ins Unbekannte begonnen“. Weiter schilderte der Senior laut Polizei: Er sei so weit gekommen, dass er sich nicht mehr wisse, wo er sei und wie er nach Hause kommen könnte.

Die Polizeibeamten ermittelten – und kontaktierten den Enkel des Mannes. Dieser brachte seinen Großvater zurück in den Kreis Konstanz, wo der 85-Jährige lebt. Mit seinem Auto durfte der Mann nicht weiterfahren, teilt die Polizei mit. Welchen anderen Einsatz es in Ostfildern zu der Zeit gegeben hat, konnte das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Sonntag auf Anfrage nicht sagen.