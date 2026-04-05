Die Polizei stößt in Ostfildern unverhofft auf einen verwirrten Autofahrer. Es kommt zu einer „nicht ganz alltäglichen Anfrage“, heißt es von den Beamten.

Sebastian Xanke 05.04.2026 - 12:26 Uhr

Zwei Beamte des Polizeireviers Filderstadt haben nach Angaben des zuständigen Polizeipräsidiums einen verwirrten Autofahrer aufgegabelt. Demnach seien die Polizisten während eines anderen Einsatzes am Samstagabend in Ostfildern-Nellingen von einem vorbeifahrenden Autofahrer angesprochen worden. Gegen 20 Uhr sei es zu der „nicht ganz alltäglichen Anfrage“ gekommen, heißt es in dem Bericht.