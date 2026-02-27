Die Freien Wähler im Esslinger Kreistag wollen mit ihrem Vorstoß die chaotischen Zustände an den Sammelbehältern beenden. Eine Gesetzesänderung eröffnet neue Spielräume.
Es ist ein Dauerärgernis für viele Menschen im Kreis Esslingen: Vor allem an den Altkleider- und Glascontainern türmt sich häufig illegal entsorgter Abfall. Kaum haben die Kommunen die Standorte gesäubert, sieht es schon wenige Tage später wieder chaotisch aus. Damit soll nach dem Willen der Freien Wähler im Esslinger Kreistag endlich Schluss sein: In einem Antrag fordert die Fraktion „die Prüfung und testweise Einführung von Videoschutz an besonders von Vermüllung betroffenen Containerstandorten“.