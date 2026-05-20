Eine Nürtinger Schülerin gewinnt den baden-württembergischen Plakatwettbewerb gegen Komasaufen. Bei der Ehrung in Stuttgart gratulierte VfB-Legende Timo Hildebrand.
20.05.2026 - 05:00 Uhr
„Bunt statt blau“: Unter diesem Motto beteiligten sich im Frühjahr bundesweit mehr als 6000 Schülerinnen und Schüler am Plakatwettbewerb der DAK-Gesundheit gegen das sogenannte Rauschtrinken bei Jugendlichen. In Baden- Württemberg kommt das beste Plakat für die Präventionskampagne der Krankenkasse von der 16-jährigen Asya Kayra Gölgeci aus Nürtingen im Landkreis Esslingen. Sie setzte sich gegen 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch und wurde jetzt zusammen mit den weiteren Landessiegerinnen und -siegern in Stuttgart geehrt.