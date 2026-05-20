„Bunt statt blau“: Unter diesem Motto beteiligten sich im Frühjahr bundesweit mehr als 6000 Schülerinnen und Schüler am Plakatwettbewerb der DAK-Gesundheit gegen das sogenannte Rauschtrinken bei Jugendlichen. In Baden- Württemberg kommt das beste Plakat für die Präventionskampagne der Krankenkasse von der 16-jährigen Asya Kayra Gölgeci aus Nürtingen im Landkreis Esslingen. Sie setzte sich gegen 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch und wurde jetzt zusammen mit den weiteren Landessiegerinnen und -siegern in Stuttgart geehrt.

Ex-Nationaltorhüter und VfB-Legende Timo Hildebrand als Botschafter der Kampagne gratulierte der frischgebackenen Titelträgerin persönlich. Zusammen mit DAK-Landeschef Siegfried Euerle übergab er allen Preisträgerinnen und Preisträgern Urkunden und Siegerschecks. „Als verantwortungsvoller Vater eines 14-jährigen Sohnes möchte ich auf dieses Thema aufmerksam machen und frühzeitig über die Folgen und Gefahren des Komatrinkens aufklären“, sagt Botschafter Hildebrand.

„Als ehemaliger Fußballprofi liegt mir diese Problematik am Herzen. Die kreative Energie der eingereichten Bilder ist beeindruckend und ich glaube fest daran, dass kreative Ausdrucksformen einen bedeutenden Einfluss auf unser Bewusstsein haben. Deshalb unterstütze ich die DAK-Gesundheit voll und ganz in ihrem Engagement, junge Menschen dazu zu ermutigen, mit Leidenschaft und Kreativität gegen das Komatrinken anzugehen. Gemeinsam können wir etwas bewegen und den Jugendlichen alternative Wege aufzeigen, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu schützen.“

„Ein Anruf kann Leben retten“ – Asya Kayra Gölgeci mahnt zur Hilfe

„Dieses Bild habe ich gemalt, um zu zeigen, dass niemand in schwierigen Momenten allein ist. Besonders bei einer Alkoholvergiftung ist es entscheidend, Hilfe zu holen – ein Anruf kann Leben retten“, sagt die glückliche Landessiegerin Asya Kayra Gölgeci zu ihrer Motivation am Wettbewerb der DAK-Gesundheit in Baden-Württemberg teilzunehmen. „Die Welt ist nicht nur kalt und dunkelblau, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Es gibt Menschen, die einem helfen können, die Farben der Welt zu erkennen und Wärme zu geben, wenn es einem schlecht geht. Wichtig ist, dass man weiß, dass man nie allein ist. Statt in Traurigkeit, Verzweiflung und Gefühlen der Wertlosigkeit zu versinken, ist es wichtig, den Mut zu haben, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Die Schönheit der Welt und die Empathie der Menschen können dabei helfen, aus dieser kalten, dunkelblauen Welt herauszufinden.“

Laut Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg mussten im Jahr 2024 insgesamt 1000 Kinder und Jugendliche nach einem akuten Alkoholrausch im Krankenhaus behandelt werden – darunter 522 Jungen und 478 Mädchen. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Rückgang um rund vier Prozent.