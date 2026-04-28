Kreis Esslingen: Sechs Ausflugsziele am 1. Mai – Ein Feiertag für Genusswanderer

Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist traditionell ein Tag der Geselligkeit. Nicht nur Kundgebungen stehen da auf dem Plan – um 11 Uhr lädt der Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds auf den Esslinger Hafenmarkt ein. Blühende Bäume und Sonnenstrahlen locken in die Natur.

Vereine und andere Veranstalter haben Hocketsen, Weinproben und Wanderungen organisiert. Manche Kommunen stellen Maibäume. Sechs mögliche Aktivitäten im Kreis Esslingen stellen wir vor.

Wandern über Berg und Tal: Der Brunnenwandertag im Oberen Hainbachtal

Sieben Kilometer führt die Tour am Rand des Schurwalds entlang. Neun Brunnen steuern die Wanderer an. Der Achtröhrenbrunnen an der Stettener Straße in Wäldenbronn ist ein Startpunkt der Wanderung durch das Hainbachtal und die Esslinger Stadtteile Wäldenbronn, Obertal und Wiflingshausen. Am 1. Mai veranstaltet der Bürgerausschuss Wäldenbronn, Hohenkreuz, Serach und Obertal einen Brunnenwandertag. Da sind Brunnen geschmückt und Vereine übernehmen an einigen Stationen die Bewirtung. Dazwischen geht es vorbei an Wäldern, Obstbaumwiesen und schönen Aussichtspunkten. Um 14 Uhr ist am ehemaligen Ventilbrunnen am Obertalweg die zentrale Veranstaltung mit Bürgermeister Yalcin Bayraktar als diesjährigem Festredner. Erik Schwarz spielt Ukulele.

Maibäume haben gerade im ländlichen Raum eine lange Tradition. Foto: dpa

Den Frühsommer feiern: Maibaumfeier mit Rettichfest auf dem Schurwald

Maibäume haben in schwäbischen Dörfern eine lange Tradition. Die mit Kranz und Bändern geschmückten Stämme werden im Ortszentrum aufgestellt. Sie symbolisieren Frühling, Fruchtbarkeit und Gemeinschaft. Das wird auch auf dem Schurwald gefeiert. Auf dem Festplatz zwischen Baltmannsweiler und Hohengehren beginnt die Maibaumfeier um 11 Uhr – zunächst stellen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr den Maibaum auf. Dann eröffnet Bürgermeister Simon Schmid das Fest mit dem Musikverein, dem Posaunenchor und Melodica-Kindern. Danach wird auf dem Rettichfest des Obst- und Gartenbauvereins Hohengehren gefeiert.

Unsere Empfehlung für Sie Wanderung durch drei Stadtteile Ostfilderns Ausflug in den Garten der adligen Liebesträume Die Geschichte Württembergs atmen der Scharnhauser Park und Scharnhausen. In Nellingen reichen die historischen Zeugnisse bis ins Mittelalter zurück. Auf einer Rundtour lassen sich Geschichte und Gegenwart erleben.

Geselligkeit mit Hocketsen und Tag der offenen Tür beim THW in Ostfildern

In Ostfildern stehen am 1. Mai Hocketsen auf dem Plan. Das Technische Hilfswerk, Ortsverband Ostfildern, sowie der Helferverein laden ab 10 Uhr zur traditionellen Mai-Hocketse ein. „Nach ein paar Jahren der Abstinenz freuen wir uns darauf, die Tradition in unserem neuen Gebäude wieder aufleben lassen zu können“, sagt Ulrich Rüdt vom THW. Die Besucher erwartet Technik zum Anfassen, eine kleine Fahrzeugschau sowie Übungen der Jugendgruppe. Für die Bewirtung sorgt das THW ebenfalls. Die Altherren-Fußballer des TV Kemnat laden auf das Pfingstweide-Sportgelände an der Haldenstraße zur Hocketse ein.

Stockbrot und Abenteuerlust auf dem Pfadfinder-Gelände in Neuhausen

Mit dem Frühling beginnt auch für die Pfadfinder in Neuhausen die Saison. Der Neuhausener Stamm der Pfadfinderschaft St. Georg lädt um 10.30 Uhr zu einem Feldgottesdienst auf das Gelände nahe dem Parkplatz Sauhag ein. Im Anschluss daran bewirtet der Freundes- und Fördererkreis die Gäste. Am Waldrand geben die Pfadfinder Einblicke in ihre Arbeit und berichten von ihren Aktivitäten. Auf dem Übungsgelände bereiten sie sich auf ihre Prüfungen vor. Die Gemeinschaft am Lagerfeuer hat für die „Pfadis“, die in der kirchlichen Tradition verankert sind, hohen Stellenwert. Deshalb dürfen die großen und kleinen Gäste am Lagerfeuer Stockbrot machen.

Die Rundfahrten der Dampfbahner in Plochingen sind beliebt. Foto: kai

Mit Volldampf in die Saison: Dampfbahner laden auf den Bruckenwasen ein

Zur Fahrt auf nostalgischen Miniaturzügen laden die Dampfbahner vom 1. bis 3. Mai, jeweils ab 11 Uhr, auf den Bruckenwasen in Plochingen ein. Schon ab Freitag fahren die Publikumszüge über die Anlage auf dem ehemaligen Gartenschaugelände. Außerdem gibt es ein Straßendampf-Treffen. Im Festzelt wird an den drei Tagen gemeinsam gefeiert. Seit 1998 ist der Verein fester Bestandteil des Landschaftsparks Bruckenwasen. Die Mitglieder widmen sich der Pflege von Kulturgut und dem Bau funktionsfähiger Modell-Lokomotiven. Besonders beliebt sind die Publikumsfahrten.

Weingenuss beim Tag der offenen Vinothek am Esslinger Marktplatz

Seit fünf Jahren gibt es die Vinothek der Esslinger Weingärtner am Marktplatz 25, der zurzeit eine Großbaustelle ist. Von 12 bis 18 Uhr präsentieren die Wengerter das Angebot ihrer Genossenschaft. Von der Vinothek hat man einen herrlichen Blick auf die Esslinger Weinberge. Da wachsen die guten Tropfen. Obwohl man zurzeit einige Umwege laufen muss, um über den Platz zu gelangen, lohnt sich vor oder nach dem Weingenuss eine Runde in die Steillagen oder auf die Esslinger Burg.