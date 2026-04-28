Kreis Esslingen Sechs Ausflugsziele am 1. Mai – Ein Feiertag für Genusswanderer
Mit Hocketsen, Maibaumfeiern und Lagerfeuer haben Wanderer am 1. Mai im Kreis Esslingen die Qual der Wahl. Wir stellen sechs besondere Angebote vor.
Mit Hocketsen, Maibaumfeiern und Lagerfeuer haben Wanderer am 1. Mai im Kreis Esslingen die Qual der Wahl. Wir stellen sechs besondere Angebote vor.
Der Tag der Arbeit am 1. Mai ist traditionell ein Tag der Geselligkeit. Nicht nur Kundgebungen stehen da auf dem Plan – um 11 Uhr lädt der Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds auf den Esslinger Hafenmarkt ein. Blühende Bäume und Sonnenstrahlen locken in die Natur.