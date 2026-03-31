Kreis Esslingen So gelingt die perfekte Maultasche – auch in vegan
In vielen Haushalten kommen Maultaschen auf den Tisch. Eine ehemalige Hauswirtschaftslehrerin verrät ihr Rezept für die schwäbische Spezialität, auch in einer veganen Variante.
In vielen Haushalten kommen Maultaschen auf den Tisch. Eine ehemalige Hauswirtschaftslehrerin verrät ihr Rezept für die schwäbische Spezialität, auch in einer veganen Variante.
Inge Göltenboth ist nicht nur leidenschaftlich kochende Mutter und Großmutter, sie hat als Lehrerin für Handarbeit, Hauswirtschaft und Turnen auch einige Generationen an Grund-, Haupt- und Realschülern in Wendlingen, Esslingen und Köngen in die Geheimnisse des Kochens und Backens eingeweiht. Natürlich standen vor dem Gründonnerstag, dem „Welttag der Maultasche“, jedes Jahr Maultaschen auf dem Stundenplan – selbstverständlich mit selbst gemachtem Nudelteig. Heute bereitet die Wendlingerin die Nudeltaschen gerne auch in einer veganen Variante zu.