Kreis Esslingen: Theater mit Regenmantel und Degen

Die Atmosphäre vor der Premiere ist angespannt. Geprobt wird bei Wind und Wetter. Mit Regenmantel und Degen bereiten sich die Schauspieler des Naturtheaters Grötzingen auf ihre letzten Proben vor. Wenn sie die Waffen schwingen, wirkt der Kampf auf der Bühne am Galgenberg fast wie ein Tanz. Seit Januar proben die Männer und Frauen mit ihrem Regisseur Jürgen Lingmann, der im Bühnenfechten ein echter Profi ist. Nun bringt er Alexandre Dumas' Klassiker „Die drei Musketiere“ aus dem Jahr 1844 auf die Freilichtbühne.

Mehr als 23.000 Besucher haben die Inszenierungen des Naturtheaters in den vergangenen Spielzeiten erreicht. 885 Zuschauer haben im überdachten Zuschauerraum Platz. Auf der Bühne gibt es keinen Regenschutz. Die Premiere der neuen Produktion ist am Samstag, 13. Juni, um 20.30 Uhr im Naturtheater des Aichtaler Stadtteils. „Die drei Musketiere“ ist für Kinder ab zwölf Jahren geeignet.

Jürgen Lingmann hat schon vielen Schauspielern das Fechten beigebracht

Seit Januar probt Lingmann, der an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart junge Schauspielerinnen und Schauspieler ausbildet, mit den Amateurspielerinnen und -spielern das historische Stück, das bis heute Generationen begeistert. Dass die Fechtszenen den Männern und Frauen besonders viel Spaß machen, das freut den Theaterprofi, der in Esslingen lebt. Er hat unter anderem an der Hochschule Felix Mendelssohn-Bartholdy Bühnenfechten in Leipzig gelehrt, vielen Schauspielern die Disziplin gelehrt.

„Einer für alle, alle für einen“: Die drei Musketiere und der junge D'Artagnan kämpfen um Liebe, Freundschaft und Ehre. Das Fechten macht den Schauspielern sichtlich Spaß. Foto: Markus Brändli

Wie war es für den Profi, nun den Amateuren des Naturtheaters das Fechten beizubringen? „Das ist nicht anders als mit den Studierenden im Schauspiel“, sagt Lingmann. Behutsam hat er die Männer und Frauen, die in ihrer Freizeit auf der Bühne stehen, an den Kampf mit dem Degen herangeführt. Schon beim Aufwärmen sind die Spieler mit Begeisterung, aber auch mit viel Disziplin dabei. Manchmal greift Profi Lingmann ein, gibt Tipps, wie man die Waffer noch besser führen kann. Doch das Gesicht des Regisseurs verrät, dass er sehr zufrieden damit ist, was seine Spielerinnen und Spieler erreicht haben.

„Unsere Musketiere sind keine makellosen Helden. Sie sind eitel, impulsiv und oft genug mit sich selbst beschäftigt – daraus entsteht für uns der Humor.“ Jürgen LingmannRegisseur

Für das Publikum sind die Gefechte in Alexandre Dumas' „Die drei Musketiere“ ein echtes Erlebnis. Für das Naturtheater ist es ein großer Gewinn, mit Jürgen Lingmann einen echten Meister im Bühnenfechten als Regisseur gewonnen zu haben. Der Esslinger, der als Schauspieler unter anderem am Maxim-Gorki-Theater in Berlin und am Staatstheater Stuttgart gearbeitet hat, hat schon mehrfach mit dem Grötzinger Laienensemble gearbeitet. 2019 setze er Shakespeares „Romeo und Julia“ in Szene, 2022 dessen zauberhafte Naturkomödie „Sommernachtstraum“.

Jürgen Lingmann brachte auch schon Robin Hood auf die Bühne

2021 brachte er den Abenteuer-Klassiker „Robin Hood“ auf die Bühne. In Zeiten der Corona-Pandemie sei es schwer gewesen, das Freilichttheater mit so vielen Spielerinnen und Spielern zu realisieren, erinnert sich der Regisseur. Vom Durchhaltevermögen des Ensembles „und der Lust, sich künstlerisch zu entwickeln“, ist Lingmann aber so angetan, dass er immer wieder gerne mit dem Naturtheater Grötzingen arbeitet. Kerstin Schürmann, die künstlerische Leiterin der Bühne, und ihr Team holen für die Produktionen Profis ins Boot. Das diesjährige Kinderstück „Der Zauberer von Oz“, das am 14. Juni um 15 Uhr Premiere feiert, setzt die Esslinger Regisseurin Marion Jeiter in Szene (für Kinder ab fünf Jahren).

Im Mittelpunkt von Dumas' Musketieren steht der junge d’Artagnan, der in Paris auf die drei Haudegen Athos, Porthos und Aramis trifft. Ihr Wahlspruch „Einer für alle, alle für einen“ ist bis heute legendär. Gemeinsam geraten sie in ein Geflecht aus Intrigen, Machtspielen und persönlichen Verstrickungen. Zwischen seiner Zuneigung zu Constance und den gefährlich-verführerischen Reizen der Lady de Winter verliert d’Artagnan zunehmend die Orientierung – während im Hintergrund große politische Konflikte verhandelt werden.

Lampenfieber - das ist „ganz normal“

Was reizt Jürgen Lingmann an dem Mantel-und-Degen-Klassiker „Die drei Musketiere“, den der Franzose Alexandre Dumas 1844 schrieb und der die Menschen bis heute begeistert? Vor allem das komische Potenzial der Spielfassung, die das Naturtheater ausgewählt hat, findet der Regisseur spannend: „Unsere Musketiere sind keine makellosen Helden. Sie sind eitel, impulsiv und oft genug mit sich selbst beschäftigt – genau daraus entsteht für uns der Humor.“

Dass seine Spielerinnen und Spieler Lampenfieber haben, das ist für Jürgen Lingmann „ganz normal“. Die Aufregung vor der Premiere gehört für den Profi einfach dazu. Behutsam hat er sie an die Theaterpraxis herangeführt, Eselsbrücken für das Lernen von Texten gebaut und ihnen die Ängste genommen. Lingmann findet es bei der Arbeit mit Amateuren „umso wichtiger, dass alle mit Freude bei der Sache sind.“ Deshalb lässt das Ensemble zum Beispiel an der Strichfassung mitarbeiten. Das große ehrenamtliche Engagement, das in Grötzuingvor und hinter den Kulissen erbracht werde, das beeindruckt den Künstler immer wieder aufs Neue.

Die Freilichtsaison im Naturtheater Grötzingen beginnt am Samstag, 13. Juni, und endet am 23. August. Spieltermine für „Die drei Musketiere“, „Der Zauberer von Oz“ und die Gastspiele sind auf der Homepage zu finden: www.naturtheater-groetzingen.de