Kreis Esslingen Theater mit Regenmantel und Degen
Regisseur Jürgen Lingmann probt mit dem Ensemble des Naturtheaters Grötzingen Bühnenfechten. „Die drei Musketiere“ hat am 13. Juni Premiere.
Regisseur Jürgen Lingmann probt mit dem Ensemble des Naturtheaters Grötzingen Bühnenfechten. „Die drei Musketiere“ hat am 13. Juni Premiere.
Die Atmosphäre vor der Premiere ist angespannt. Geprobt wird bei Wind und Wetter. Mit Regenmantel und Degen bereiten sich die Schauspieler des Naturtheaters Grötzingen auf ihre letzten Proben vor. Wenn sie die Waffen schwingen, wirkt der Kampf auf der Bühne am Galgenberg fast wie ein Tanz. Seit Januar proben die Männer und Frauen mit ihrem Regisseur Jürgen Lingmann, der im Bühnenfechten ein echter Profi ist. Nun bringt er Alexandre Dumas' Klassiker „Die drei Musketiere“ aus dem Jahr 1844 auf die Freilichtbühne.