Ein Ladendetektiv bringt einen Jugendlichen zu Boden, der einen Diebstahl vorbereitet haben soll und flüchten will. Dann fährt ein Unbekannter mit einem E-Scooter an den Mann heran - und verletzt ihn.

Ein Unbekannter soll dem Ladendetektiv eines Supermarkts in Ostfildern (Landkreis Esslingen) Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und den Mann so verletzt haben. Der 59 Jahre alte Ladendetektiv habe zuvor vor dem Einkaufsmarkt einen Jugendlichen zu Boden gebracht, der nach einem mutmaßlichen versuchten Ladendiebstahl die Flucht ergreifen wollte, teilte die Polizei mit.

Der Unbekannte sei währenddessen auf einem E-Scooter an den Ladendetektiv und den Jugendlichen herangefahren, habe dem Ladendetektiv das Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sei dann mit dem E-Scooter in Richtung einer U-Bahn-Haltestelle in der Nähe geflüchtet.

Minderjährige wollten Whiskey klauen

Laut der Mitteilung hatte der Ladendetektiv den Jugendlichen in dem Supermarkt zur Rede gestellt, weil er den 15-Jährigen verdächtigte, gemeinsam mit den anderen einen Diebstahl vorbereitet zu haben. Die Gruppe wollte nach Angaben des Sprechers mehrere Flaschen Whiskey stehlen. Der Jugendliche versuchte, nach draußen zu flüchten, wo ihn der Ladendetektiv fasste. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Ermittlungen dauern an.