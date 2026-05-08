Die Volksbank Mittlerer Neckar wird unangemeldet getestet. Wie schneidet das Geldhaus im Bereich Private Banking ab?
09.05.2026 - 05:00 Uhr
Vordere Plätze in den einschlägigen Branchen-Rankings, positive Kundenbewertungen, eine ganze Reihe von Preisen hat die Volksbank Mittlerer Neckar in den vergangenen Jahren immer wieder bekommen. Jetzt ist das genossenschaftlich organisierte Geldhaus, dessen Hauptsitz in Wendlingen liegt, im Bereich Private Banking erneut mit dem Prädikat „Exzellente Beratungsqualität“ ausgezeichnet worden.