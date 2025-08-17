Am Morgen bricht in einer Unterkunft für Geflüchtete ein Feuer aus. Ein Mensch will sich vor den Flammen retten und wird schwer verletzt.

red/dpa/lsw 17.08.2025 - 15:10 Uhr

Beim Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Person sprang aus dem ersten Stock des Gebäudes, um dem Feuer zu entkommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei weitere Menschen wurden demnach wegen Verdacht auf Rauchvergiftungen behandelt. Zunächst hatte der „Schwarzwälder Bote“ berichtet.