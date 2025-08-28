In Baiersbronn dringt ein Einbrecher in ein Hotel ein, dessen Besitzer im Sommerurlaub ist. Doch der Besitzer hat Zugriff auf seine Überwachungskameras.

red/dpa/lsw 28.08.2025 - 12:39 Uhr

Ein Hotelbesitzer aus Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) hat im Urlaub einen Einbrecher über Kameras seines Hotels beobachtet und die Polizei verständigt. Der Eigentümer, der sich im Sommerurlaub im europäischen Ausland befindet, hatte den Einbrecher auf den Aufnahmen entdeckt und konnte seinen Aufenthaltsort im Gebäude live verfolgen, wie ein Polizeisprecher sagte.