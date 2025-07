Dachstuhl in Donzdorf steht in Flammen – Feuerwehr im Einsatz

Am Freitagabend brennt ein Dachstuhl in einem Wohngebäude in Donzdorf im Kreis Göppingen. Was bisher bekannt ist.

Annika Mayer 04.07.2025 - 23:33 Uhr

In Donzdorf (Kreis Göppingen) ist am späten Freitagabend gegen 21.45 Uhr in der Schwarzhornstraße ein Feuer in einem Dachstuhl ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, war ein Wohngebäude betroffen. Die Flammen hätte nicht übergegriffen und die Feuerwehr sei vor Ort.