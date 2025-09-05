 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Die Wespen sind los

Kreis Göppingen Die Wespen sind los

Kreis Göppingen: Die Wespen sind los
1
Genau wie der Mensch lieben Wespen alles, was süß ist. Viele fürchten sich jedoch vor den eigentlich nützlichen Insekten, die dafür bekannt sind, nicht nur Pflanzen zu bestäuben, sondern auch andere Schädlinge zu jagen. Foto: Bodo Marks/dpa

Mit Wespen stehen viele Menschen auf Kriegsfuß. Das trockene Frühjahr war günstig für ihre Entwicklung. Ein Experte gibt Tipps zum Umgang mit den Insekten.

Auch im Landkreis sind die Wespen sehr aktiv, sobald sie keine Larven mehr versorgen, sind sie auf der Suche nach zuckerhaltiger Nahrung, was sich durchaus am Kaffeetisch im Garten bemerkbar macht. Meldepflichten für Wespen oder ein Wespen-Monitoring bestehen nicht, deshalb kann das Umweltschutzamt keine verlässlichen Daten zum Aufkommen liefern. SchädlingsHero, eine bundesweite Plattform zur Vermittlung von Schädlingsbekämpfern, hat dennoch Daten ausgewertet.

 

Auf der Basis von 16.000 bundesweiten Kundenanfragen zur Wespennest-Entfernung wurde das Aufkommen ermittelt. Während der milde Winter eine hohe Überlebensrate bei den Wespenköniginnen gesichert und das trockene Frühjahr zusätzlich gute Entwicklungsbedingungen geboten hat, war die Aktivität der Insekten im Juli durch das nasskalte Wetter eher gering. Wespenpopulationen reagieren sehr sensibel auf wechselnde Wetterlagen. „Gefühlt gibt es deutlich mehr Wespen als im Vorjahr“, sagt der Gingener Schädlingsbekämpfer Tim Stanzel. Er habe mindestens doppelt so viele Wespennester entfernt wie im Vorjahr. Die Monate April und Mai waren trocken, das sei für die Wespen eine sehr günstige Witterung gewesen. Durch den vielen Regen wurden die Nester feucht, was das Faulen begünstigen könne. „Wenn es im späteren Jahresverlauf sehr nass wird, ist das kein großes Problem mehr“, sagt Stanzel.

Die höchste Populationsdichte hat Hessen

Rollladenkästen und Dachböden seien bevorzugte Standorte für Wespennester, die derzeit die Größe von 1,5 Fußbällen hätten. Je nach Lage und Jahreszeit hat er zwei Möglichkeiten, um die Wespennester zu entfernen. „Entweder umsiedeln oder abtöten“, erklärt der Fachmann. Jetzt sei eine Umsiedlung allerdings, wegen der beachtlichen Nestgröße, fast nicht mehr möglich. Die Jungköniginnen flögen ungefähr Mitte Oktober aus, bis zum ersten Frost seien Wespen meist noch aktiv, dann sterbe das Volk ab. „Ein vorhandenes Nest wird kein zweites Mal bewohnt“, erklärt Stanzel. Der Wespenreport zeigt, dass die Unterschiede beim Wespenaufkommen regional verschieden sind. Den Spitzenplatz bei den Wespennestern und damit der höchsten Populationsdichte belegt Hessen (37 Prozent), gefolgt von Niedersachsen (36 Prozent), Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen (34 Prozent) sowie Bayern (31 Prozent). Das Schlusslicht ist Berlin mit 23 Prozent der Anfragen.

Viele Anfragen zum Umgang mit Wespen oder Hornissen

Die warmen, trockenen Junitage führten zu einem deutlichen Anstieg der Wespenanfragen. Wie sich die Zahlen weiter entwickeln, hängt jetzt vom Wetter ab. Von den rund 700 Wespenarten Deutschlands suchen nur die Gemeine und die Deutsche Wespe den Kontakt zum Menschen. Auch im Landkreis gibt es jedes Jahr viele Anfragen zum Umgang mit Wespen oder Hornissen. „Um Nester zu entfernen oder Völker abzutöten, muss ein triftiger Grund vorliegen“, erklärt Schädlingsbekämpfer Tim Stanzel. Wer einige Regeln befolgt, kann in friedlicher Koexistenz mit den nützlichen Insekten leben. Wespen ernähren sich neben Nektar, Pollen und Pflanzensäften auch von proteinreicher Kost. Sie jagen Fliegen, Blattläuse, Raupen und andere Insekten sowie deren Larven und sind damit sozusagen die Gesundheitspolizei der Natur und erfüllen wichtige Funktionen im Naturkreislauf.

Was man über Wespen wissen sollte

Schutzstatus
Wespen dürfen nicht getötet oder gefangen werden, sie stehen nach dem Bundesnaturschutzgesetz unter Artenschutz. Grundsätzlich dürfen Wespennester nur bei einer konkreten Gefahrenlage von Fachleuten entfernt werden.

Verhalten
Wespen stechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Heftige Bewegungen sollten vermieden werden, sie anzupusten ist ebenfalls nicht ratsam, das im Atem enthaltene Kohlendioxid löst Abwehrverhalten aus. Hilfreich ist es, Nahrungsmittel und Getränke im Freien abzudecken.

Hilfe nach Wespenstich
Es hilft, eine halbierte Zwiebel auf den Stich zu drücken, die ätherischen Öle und die Verdunstungskälte lindern den Schmerz und die Schwellung an der Stichstelle. Anschließend sollte die gestochene Stelle gekühlt werden, das wirkt ebenfalls schmerzlindernd.

Weitere Themen

Bädle in Uhinger Wohngebiet: Ein Privatpool für alle: Viel besser als im Freibad

Bädle in Uhinger Wohngebiet Ein Privatpool für alle: Viel besser als im Freibad

Achim Gall hat in einem Vorgarten in Uhingen einen Pool gebaut, nicht für sich, sondern für die Öffentlichkeit. Eine Idee, die Wellen schlägt.
Von Adrienne Braun
Interview mit BM Martin Stölzle: Was hemmt die Entwicklung in Donzdorf?

Interview mit BM Martin Stölzle Was hemmt die Entwicklung in Donzdorf?

Mit zähen Prozessen und wenig Geld muss sich der Bürgermeister Martin Stölzle in Donzdorf herumschlagen. Seine vierte Amtszeit endet im Juli 2026.
Von Daniel Grupp
Kreis Göppingen: Drogenschmuggler festgenommen – Polizei beschlagnahmt 300 Kilo Kokain

Kreis Göppingen Drogenschmuggler festgenommen – Polizei beschlagnahmt 300 Kilo Kokain

Die Polizei nimmt am Donnerstag im Kreis Göppingen mehrere mutmaßliche Drogenschmuggler fest. Im Tank ihres Lasters waren 300 Kilo Kokain verbaut.
Von Annika Mayer
A8 im Kreis Göppingen: Betrunkene Fahrerin greift Polizei an – drei Beamte leicht verletzt

A8 im Kreis Göppingen Betrunkene Fahrerin greift Polizei an – drei Beamte leicht verletzt

Eine 64-Jährige ist am Freitagabend betrunken auf der A8 am Drackensteiner Hang unterwegs. Als die Polizei sie stoppt, wird die Seniorin handgreiflich.
Von Annika Mayer
Region Göppingen: Der Tourismus boomt am Campingplatz Aichelberg

Region Göppingen Der Tourismus boomt am Campingplatz Aichelberg

Die Betreiber freuen sich über guten Zulauf. Sie sehen sich als „Zwischenstopp-Campingplatz“ direkt an der A 8. Wer ein paar Tage bleibt, entdeckt die schöne Landschaft am Albtrauf.
Von Jürgen Schäfer
Legale Clubs in Göppingen: Wann geht es los mit dem Cannabis-Anbau?

Legale Clubs in Göppingen Wann geht es los mit dem Cannabis-Anbau?

Ein Cannabis Social Club im Kreis Göppingen erwartet bald die Anbaugenehmigung für Marihuana, vom zweiten geplanten Club ist nichts mehr zu sehen und zu hören.
Von Dirk Hülser
Ausstellung und Fest: Märklin erwartet Zehntausende Eisenbahnfans in Göppingen

Ausstellung und Fest Märklin erwartet Zehntausende Eisenbahnfans in Göppingen

Zur Internationalen Modellbahnausstellung IMA und den Märklin-Tagen werden vom 19. bis 21. September bis zu 60 000 Menschen erwartet. Das ist geboten.
Von Joa Schmid
Kurioses aus Gingen an der Fils: „Alles gratis“? Polizei staunt über Ausrede nach Diebstahl

Kurioses aus Gingen an der Fils „Alles gratis“? Polizei staunt über Ausrede nach Diebstahl

Eine Frau sorgt für Stirnrunzeln: Nach einem Ladendiebstahl hat sie eine Erklärung parat, die zu schön klingt, um wahr zu sein.
Parasit im Kreis Göppingen: Füchse breiten sich aus – und mit ihnen der Fuchsbandwurm

Parasit im Kreis Göppingen Füchse breiten sich aus – und mit ihnen der Fuchsbandwurm

Füchse auf der Schwäbischen Alb sind häufiger vom Fuchsbandwurm befallen als andernorts. Warum der Parasit auch für Menschen gefährlich ist – und wie man sich schützt.
Von Michl-Felix Bierl
Bewertungen bei Google & Co.: Was Besucher am meisten lieben im Kreis Göppingen

Bewertungen bei Google & Co. Was Besucher am meisten lieben im Kreis Göppingen

Ob Burg oder Museum, Berg oder ein ganz profaner Ort an der Autobahn: Gäste aus aller Welt bewerten ihre Lieblingsplätze im Landkreis Göppingen.
Von Dirk Hülser
Weitere Artikel zu Tipps
 