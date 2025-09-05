Kreis Göppingen Die Wespen sind los
Mit Wespen stehen viele Menschen auf Kriegsfuß. Das trockene Frühjahr war günstig für ihre Entwicklung. Ein Experte gibt Tipps zum Umgang mit den Insekten.
Auch im Landkreis sind die Wespen sehr aktiv, sobald sie keine Larven mehr versorgen, sind sie auf der Suche nach zuckerhaltiger Nahrung, was sich durchaus am Kaffeetisch im Garten bemerkbar macht. Meldepflichten für Wespen oder ein Wespen-Monitoring bestehen nicht, deshalb kann das Umweltschutzamt keine verlässlichen Daten zum Aufkommen liefern. SchädlingsHero, eine bundesweite Plattform zur Vermittlung von Schädlingsbekämpfern, hat dennoch Daten ausgewertet.