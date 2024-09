Nächtliche Fahrübung von Teenagerin endet an Hauswand

Übung macht den Meister - das dachten sich wohl auch zwei junge Frauen und veranstalteten eine nächtliche Fahrübung. Eine Hauswand bremste das Training.

mmf/dpa/lsw 07.09.2024 - 13:57 Uhr

Die nächtliche Fahrübung einer Teenagerin auf einem Supermarkt-Parkplatz in Ebersbach an der Fils (Landkreis Göppingen) ist an einer Hauswand geendet.