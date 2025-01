Am Dienstagvormittag rutscht ein Auto wegen des Glatteises auf ein anderes. Die beiden verunfallte Fahrzeuge bleiben wegen der glatten Straße stehen – und werden dann von einem dritten Auto gerammt. Die Polizei sucht Zeugen.

Annika Mayer 15.01.2025 - 15:56 Uhr

In Albertshausen (Kreis Göppingen) hat am Mittwochmorgen ein Auto zwei Fahrzeuge gerammt, die einen Unfall wegen des Glatteises hatten. Eine Autofahrerin rutschte in ein anderes Auto. Kurz vor 6 Uhr rutschte eine Autofahrerin in ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Da die Straße spiegelglatt war, blieben die Autos an der Unfallstelle stehen, bis ein Streufahrzeug durchfuhr. Gegen 8 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer an der Unfallstelle vorbei. Zunächst fuhr das Auto über ein Warndreieck und dann gegen einen Laternenpfosten. Danach stieß das Auto gegen die bislang unbeschädigten Seiten der Autos des vorangegangenen Unfalls. Dann rammte das unbekannte Auto noch seitlich eine Betonmauer.