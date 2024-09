Eine 21-Jährige kommt auf einer Kreisstraße mit ihrem Transporter auf die Gegenfahrbahn. Den Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Bus überlebt sie nicht.

red/dpa/lsw 10.09.2024 - 14:22 Uhr

Die 21-jährige Fahrerin eines Transporters ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus im Kreis Heilbronn ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben geriet die Frau bei Langenbrettach mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Bus. Sie sei noch vor Ort an ihren schweren Verletzungen gestorben.