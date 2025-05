In der Industriehalle fängt eine Maschine für Aluminiumverarbeitung Feuer. Drei Arbeiter sind zu der Zeit anwesend, sie bleiben aber unverletzt.

red/dpa 23.05.2025 - 12:27 Uhr

Bei einem Brand in einer Firma in Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) ist ein Schaden von geschätzt 600.000 Euro entstanden. In der Industriehalle stand eine Maschine in Flammen, in der flüssiges Aluminium verarbeitet wird, wie eine Polizeisprecherin sagte.