Brand in Wohnung - Haus nicht mehr bewohnbar

Aus einer Wohnung im Kreis Heilbronn dringt dichter Qualm. Doch drei Menschen sind noch in dem Haus.

red/dpa/lsw 24.12.2024 - 16:56 Uhr

Beim Brand in einer Wohnung in Offenau (Kreis Heilbronn) ist ein Schaden von rund 350.000 Euro entstanden. Laut Polizei ist das Haus derzeit nicht mehr bewohnbar. Verletzt worden sei bei dem Brand niemand. Am Vormittag von Heiligabend mussten Einsatzkräfte den Angaben zufolge drei Bewohner mit einer Leiter aus dem ersten Stock mit retten.