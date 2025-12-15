Butter ist so günstig wie lange nicht, doch viele Landwirte sehen darin ein Problem. Deshalb protestieren sie mit Traktoren vor der Lidl-Zentrale.
15.12.2025 - 09:52 Uhr
Mit zahlreichen Traktoren haben Landwirte in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) rund um die Lidl-Zentrale vor allem gegen die Milch- und Butterpreise des Lebensmitteldiscounters demonstriert. Die Polizei sprach von rund 100 Traktoren. Der Verein „Land schafft Verbindung BW“, ein Zusammenschluss aus Landwirten, wollte sich zunächst nicht auf eine Zahl festlegen.