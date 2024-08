Bei einem Weinfest im Landkreis Heilbronn soll eine Gruppe in einem Festzelt den verbotenen Gruß gemacht haben. Nun sucht die Polizei Zeugen.

red/dpa/lsw 20.08.2024 - 12:47 Uhr

Bei einem Weinfest in Erlenbach (Landkreis Heilbronn) soll eine Gruppe den Hitlergruß gezeigt haben. Nach Angaben der Polizei sollen mindestens drei unbekannte Menschen in einem Festzelt während der Nationalhymne den rechten Arm zu dem verbotenen Gruß gehoben haben. Die Kriminalpolizei nahm die Suche nach Zeugen des Vorfalls in der Nacht zum Sonntag auf.