Warum griffen zwei Männer einen 18-Jährigen und seine Begleiterin am Bahnhof von Bad Friedrichshall an? Ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

red/dpa 09.01.2026 - 11:32 Uhr

– Ein 49-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er am Bahnhof Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) einen 18-Jährigen geschlagen und ins Gleisbett gestoßen haben soll. Ein 38-Jähriger wird zudem beschuldigt, die 17 Jahre alte Begleiterin des Opfers angegriffen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.