Ein Mann investiert riesige Geldsummen in falsche Handelsplattformen. Nach etlichen Überweisungen und Geldübergaben an die Betrüger stellt die Polizei eine Falle.

Nach einem Millionen-Betrug hat die Polizei im Kreis Heilbronn einen mutmaßlichen Geldabholer auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, Teil einer international agierenden Tätergruppe zu sein, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mit. Mit gefälschten Online-Handelsplattformen hätten sie ihre Opfer zu Geldüberweisungen gebracht.

Ein Mann aus dem Kreis Heilbronn habe zwischen Januar und März so rund eine Million Euro verloren, hieß es. Er habe das Geld an Kryptobörsen überwiesen und auch an Geldkuriere übergeben. Bei einer der Geldübergaben war dann die Polizei dabei. Der 35-Jährige versuchte zu flüchten, wurde aber festgenommen.

Ein Richter erließ daraufhin am vergangenen Donnerstag einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen wegen des versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrugs. Die Kripo ermittelt unter anderem zu weiteren Verdächtigen.