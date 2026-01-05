Starke Schäden am Auto, aber die Fahrer bleiben unverletzt: Was der ADAC nach Wildunfällen bei Brackenheim empfiehlt – und warum Ausweichen keine gute Idee ist.

red/dpa 05.01.2026 - 09:26 Uhr

– Bei einem Wildunfall auf der Landstraße zwischen Brackenheim und Stetten (Kreis Heilbronn) sind am Sonntag drei Wildschweine überfahren und getötet worden. Eine Rotte war laut Polizei auf die Fahrbahn gelaufen und mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer blieb unverletzt, das Auto wurde jedoch stark beschädigt und abgeschleppt. Der Jagdpächter wurde verständigt. Zuvor hatte der SWR berichtet.