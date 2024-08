Nach einem Unfall mit mehreren beteiligten Autos auf der Autobahn A5 bei Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist die Fahrbahn Richtung Norden vollständig gesperrt worden. Bei dem Unfall seien zudem mehrere Menschen, teilweise schwer, verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Der genaue Hergang des Unfalls und auch die Zahl der Verletzten ist noch unklar. Ausgangspunkt sei aber ein Auto gewesen, das am Morgen auf einen Sattelzug aufgefahren sei, so eine Polizeisprecherin. In der Folge sei es dann zu weiteren Unfällen anderer Fahrzeuge gekommen. Wie lange die Sperrung der A5 noch dauert, ist nach Polizeiangaben noch offen. Der Verkehr werde umgeleitet.