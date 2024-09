Ein Autofahrer möchte in einer Straße abbiegen. Dann kommt es zur Kollision mit einem 21 Jahre alten Motorradfahrer. Der Unfall endet für den jungen Mann tödlich.

Ein junger Motorradfahrer ist in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen.

Der 21-Jährige sei am Mittag durch den schweren Aufprall noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Demnach wollte ein 51 Jahre alter Autofahrer von der Hauptstraße in eine Seitenstraße nach links abbiegen. Dabei kam es den Angaben zufolge zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorrad. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.