Unterlagen verschwinden, Mitarbeiter müssen lügen: Ein Taxiunternehmer aus Karlsruhe unterschlägt Steuern und Abgaben und kassiert zu Unrecht Corona-Hilfen.

red/dpa 28.08.2025 - 11:55 Uhr

Mit hoher krimineller Energie hat ein Taxiunternehmer rund 440.000 Euro Steuern und Abgaben für seine Mitarbeiter unterschlagen, täglich Unterlagen vernichtet und Angestellte zu falschen Angaben über ihre Schichtzeiten genötigt. Der 58-Jährige wurde dafür in 126 Fällen vom Amtsgericht Karlsruhe zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt, teilte das Karlsruher Hauptzollamt mit.