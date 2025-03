Einen Tag nach dem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Tanklaster in Baden-Württemberg mit drei Toten und mehreren Verletzten ist die Ursache weiter unklar. Ein Gutachten soll diese nun klären, wie eine Sprecherin der Polizei Karlsruhe der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch sagte. Die Identität der drei Toten blieb weiter unklar.

Der Unfall hatte sich am Dienstagnachmittag an einem unbeschrankten Bahnübergang bei Ubstadt-Weiher ereignet. Drei Menschen kamen dabei nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbands Karlsruhe ums Leben. Der Fahrer des Tanklasters wurde schwer verletzt. Zudem gab es drei leichtverletzte Fahrgäste. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich zehn Fahrgäste in der Bahn.

Durch den Unfall gerieten beide Fahrzeuge in Brand und wurden schwer beschädigt. Nachdem das Feuer gelöscht war, stießen die Einsatzkräfte im Inneren der Straßenbahn auf die Leichen von drei Menschen. Der Bahnübergang war mit einem Rotlicht gesichert.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Die Bahn prallte mit dem mit Heizöl beladenen Lastwagen zusammen und schob ihn über mehrere Meter auf den Schienen vor sich her. Dabei verlor die Bahn ihr vorderes Drehgestell. Dieses blieb neben dem Gleis auf einer Wiese liegen.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Straßen rund um den Unfallort wurden weiträumg abgesperrt. Nach Angaben der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) bleibt die Unfallstrecke wegen der entstandenen Schäden für mehrere Tage gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.