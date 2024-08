Der Schlamm in Häusern und Garagen in Teilen von Bruchsal muss weg. Jedoch warnt die Stadt, nicht zu viel Wasser zu benutzen.

mmf/dpa/lsw 14.08.2024 - 13:06 Uhr

Wegen der Reinigung von Hochwasserschäden in Bruchsal ist die Wasserversorgung in den Stadtteilen Heidelsheim und Helmsheim gefährdet. Die Stadt Bruchsal rief die Bürger dazu auf, den Wasserverbrauch deutlich zu reduzieren. „Damit die Wasserversorgung nicht zusammenbricht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Menschen in den beiden Stadtteilen wurden aufgefordert, bei den Aufräumarbeiten kein Wasser einzusetzen und Wannen oder andere Behälter wie Eimer nicht mit Wasser zu füllen. „Für den Haushaltsverbrauch kann Wasser weiterhin genutzt werden.“