Tote oder verschwundene Ziegen – nun ist klar: Es war ein Wolf. Nur welcher genau, da fehlt noch die Gewissheit.
03.11.2025 - 15:16 Uhr
Für die Risse von bis zu fünf Ziegen Mitte Oktober im Nordschwarzwald war nach genetischen Untersuchungen ein Wolf verantwortlich. Vier Kadaver waren damals in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) gefunden worden; fünf Tiere galten zunächst als vermisst, vier von ihnen tauchten später wieder auf. Die Untersuchung von Abstrichproben am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik habe nun einen Wolf nachgewiesen, teilte das zuständige Umweltministerium in Stuttgart mit.