In der Nacht gerät der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Stockach in Brand. Fünf Menschen werden verletzt, der Schaden ist beträchtlich.

red/dpa/lsw 24.07.2024 - 07:30 Uhr

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Stockach (Kreis Konstanz) sind fünf Menschen leicht verletzt worden. Es sei außerdem ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Dachstuhl des Gebäudes sei am späten Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten.