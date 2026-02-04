Streifenbeamte wollen bei Hilzingen einen auffällig fahrenden Lastwagenfahrer kontrollieren. Doch vor der Kontrolle kommt es zum Zusammenstoß.

red/dpa/lsw 04.02.2026 - 13:51 Uhr

Zwei Polizeibeamte sind bei einem Unfall nahe Hilzingen im Kreis Konstanz verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Beamten hatten mit ihrem Streifenwagen am Dienstagnachmittag am Fahrbahnrand einer Bundesstraße angehalten, um dort auf einen Lastwagenfahrer zu warten, den sie überprüfen wollten.