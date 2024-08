35 Menschen bei illegaler Einreise in Straßenbahn gestellt

In einer Straßenbahnlinie bemerkt die Polizei 35 Menschen bei der illegalen Einreise. Auch Kinder wollen mit der Tram aus der Schweiz nach Deutschland.

mmf/dpa/lsw 26.08.2024 - 15:38 Uhr

Innerhalb weniger Stunden sollen mehr als 30 Geflüchtete versucht haben, mit der Straßenbahn von Basel aus nach Deutschland einzureisen. Insgesamt 35 Menschen verschiedener Nationalitäten seien bei einer Kontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen (Kreis Lörrach) in der Tram 8 ohne gültige Einreisepapiere festgestellt worden, teilte die Polizei mit. 31 von Ihnen kamen aus Syrien - auch Kinder und Jugendliche sollen sich darunter befunden haben.