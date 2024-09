In einer Wohnung in Rheinfelden (Baden) bricht ein Feuer aus. Der Bewohner wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er stirbt noch am selben Tag.

red/dpa/lsw 06.09.2024 - 17:12 Uhr

Nach einem Wohnungsbrand in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) ist ein 39-Jähriger an seinen schweren Brandverletzungen gestorben. Das Feuer war am Donnerstagmittag aus zunächst unklarer Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.