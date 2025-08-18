Die Bundespolizei kontrolliert routinemäßig im Kreis Lörrach einen Mann. Dabei kommt einiges ans Licht. Der 35-Jährige wird wegen etlicher Verbrechen gesucht, wie sich herausstellt.

red/dpa/lsw 18.08.2025 - 13:37 Uhr

Ein wegen mehreren Verbrechen gesuchter Mann ist in der Nähe der Landesgrenze in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) festgenommen worden. Gegen den 35-Jährigen lagen zwei Haftbefehle aus dem Jahr 2024 vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Zudem wurde er wegen 18 weiteren Verbrechen von den Behörden gesucht - unter anderem wegen Diebstählen.