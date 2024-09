Haus in Weil am Rhein brennt – Bewohner tot

In einem Mehrfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Einen Bewohner kann nur noch tot geborgen werden.

dpa/lsw 16.09.2024 - 16:23 Uhr

Nach einem Wohnungsbrand in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) haben Rettungskräfte einen Bewohner tot geborgen. Woran der 27-Jährige starb, war laut Polizei zunächst unklar. Nach Angaben eines Sprechers wurde eine Obduktion angesetzt. Auch die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Das Feuer war am Sonntagmittag ausgebrochen.