Luchse kommen in Baden-Württemberg immer noch selten vor. Nun wird ein männliches Tier gefangen. Ein Sender am Hals soll künftig wichtige Informationen liefern.
29.08.2025 - 17:21 Uhr
Experten haben im äußersten Süden des Landes einen wildlebenden Luchs eingefangen und mit einem Sender ausgestattet. Wie die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg mitteilte, wird nun geprüft, ob das bei Schopfheim (Kreis Lörrach) wieder in den Wald entlassene männliche Tier schon einmal in Baden-Württemberg nachgewiesen wurde.