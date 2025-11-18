Im Landkreis Ludwigsburg profitieren Kinder, Jugendliche und soziale Initiativen von vielfältigen Förderprogrammen – von Sprachprojekten bis zu Prävention und Streetwork.
18.11.2025 - 11:00 Uhr
Seit nunmehr 30 Jahren unterstützt die Stiftung „Jugendförderung, Arbeit und Soziales“ der Kreissparkasse Ludwigsburg soziale und bildungsorientierte Projekte im Landkreis. Insgesamt 5,67 Millionen Euro flossen in dieser Zeit an Initiativen und Einrichtungen. Die 1995 gegründete Stiftung verfügt heute über ein Kapital von 20 Millionen Euro und ist damit die größte der fünf Stiftungen des Instituts, heißt es in einer Pressemitteilung anlässlich des Jubiläums der Stiftung.