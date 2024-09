Die Ärzte an den kommunalen Kliniken im Land kämpfen für einen neuen Tarifvertrag. Deshalb wird am Montag gestreikt – und davon sind auch die Krankenhäuser in Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg betroffen. Was das für Patienten bedeutet.

red 15.09.2024 - 12:19 Uhr

Wegen stockender Tarifverhandlungen streiken diesen Montag bundesweit die Ärzte an den kommunalen Kliniken. Die Krankenhäuser in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen sind ebenfalls davon betroffen. Wie an den anderen Kliniken im Land ist dadurch mit Einschränkungen zu rechnen. Das kann zum Beispiel bei nicht dringlichen und zeitlich verschiebbaren Operationen der Fall sein. Die Notfallversorgung ist jedoch sichergestellt, teilt der Marburger Bund mit, der die Ärzte in der Tarifauseinandersetzung vertritt.