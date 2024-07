Auf der Landstraße 1106 bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) ist es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer konnten eine 32-Jährige noch aus ihrem Wagen retten, bevor dieser in Brand geriet.

Am Dienstagnachmittag ist es bei Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr eine 32-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem VW die L1106 von Horrheim in Richtung Hohenhaslach. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie in einer Linkskurve mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr etwa 100 Meter an der Böschung entlang. Im Anschluss überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb auf der Straße auf dem Dach liegen. Kurz bevor der VW durch den Unfall in Brand geriet, konnte die Fahrerin durch zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Das Fahrzeug brannte anschließend aus.

Laut Angaben der Polizei entstand am Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro und es musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden. Zudem wurde durch den Fahrzeugbrand ein Baum teilweise entzündet.

32-Jährige verletzt aus Fahrzeug geborgen

Die verletzte Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber auch mehrere Streifenwagen zur Unfallaufnahme und für Absperrmaßnahmen im Einsatz. Auch die Feuerwehr zur Löschung des Fahrzeugbrandes vor Ort.

Die L1106 musste während der Unfallaufnahme zwischen Horrheim und Hohenhaslach gesperrt werden. Gegen 18.39 Uhr waren die Reinigungsarbeiten beendet und die Strecke wurde wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg am Dienstagabend mitteilte.