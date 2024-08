Gemeinsam schmecken Wurst, Fleisch und Grillkäse bekanntlich besser. Welche Grillplätze in und um Ludwigsburg bieten sich an?

Knisternde Holzkohle, brutzelnde Würstchen – oder Gemüse – und ein kühles Getränk: Für viele ist die Sommerzeit untrennbar mit Grillen verbunden. Immer im eigenen Garten oder auf dem Balkon dem mit Grillbesteck zu hantieren, das kann auf Dauer auch ein bisschen öde werden. Gut, dass es im Landkreis Ludwigsburg jede Menge Möglichkeiten gibt, an öffentlichen Orten zu grillen. Ein Überblick:

Besigheim

Nur zu Fuß oder mit dem Rad erreichbar ist der Waldspielplatz in Besigheim. Die Feuerstelle ist klein, neben einem Trimmdichpfad und einem Fußballplatz lässt sich auf Bänken unter Bäumen aber gut eine Pause einlegen. Grillen ist nur nach Anmeldung erlaubt. Achtung! Ab Waldbrandstufe 5 sperrt die Kommune den Grillplatz.

Der Waldspielplatz in Besigheim Foto: StZN/Michael Bosch

Zwischen Ingersheim und Bietigheim, direkt am Eingang zum Forst, befindet sich linker Hand der Spiel- und Bolzplatz mit Feuerstelle – allerdings ohne Rost. Die Grillstelle ist laut der Stadt zwar nicht offiziell, aber verboten ist es auch nicht.

Kein offizieller Grillplatz, gegrillt wird hier trotzdem: der Spielplatz zwischen Bietigheim und Ingersheim. Foto: StZN/Michael Bosch

Deutlich mehr Platz, auch für mehrere Gruppen, gibt es an der „Eselshütte“ oberhalb von Metterzimmern. Es ist die einzige offizielle Grillstelle auf Gemarkung von Bietigheim-Bissingen. Auf der Anhöhe bietet sich ein schöner Blick in Richtung Bietigheim.

Einer der schönsten Grillplätze im Landkreis Ludwigsburg: die Eselshütte mit Blick auf Bietigheim Foto: Archiv/Simon Granville

Bönnigheim

Gleich zwei Grillhütten liegen auf der Gemarkung von Bönnigheim: Die Florianshütte im Heidewald ist vom Erlebnispark Tripsdrill nur einen Katzensprung entfernt. Dank mehrerer Überdachungen kann man dort selbst bei Regenwetter grillen.

Florianshütte in Bönnigheim Foto: Archiv/Simon Granville

Noch tiefer im Wald liegt die Pfeifferhütte. Wer dem Weg am Wanderparkplatz folgt, der steuert direkt darauf zu. Die Gemeinde bittet darum, die Anlage „mit der gebotenen Sorgfalt“ zu behandeln. Reservierungen sind nicht möglich. Wer zuerst kommt, grillt zuerst.

Erligheim

Gut geeignet für eine Gartenparty im Grünen, so bewirbt die Gemeinde Erligheim die Vogelsanghütte. Allerdings muss man sich dazu bei der Verwaltung anmelden. Vom Parkplatz „Kirschenanlage“ ist es etwa einen halben Kilometer zu Fuß.

Freiberg am Neckar

Der Robinsonspielplatz am Neckar war lange Zeit beliebt, andauernder Vandalismus führte dazu, dass die Grillhütte nicht mehr aufgebaut wurde. Auf dem Weg hinter dem Chinahaus gibt es noch eine kleine Grillstelle, der Gründelbach fließt vorbei. Offiziell hat die Stadt die Grillstelle nicht ausgewiesen.

Hessigheim

Direkt neben der Felsengartenkellerei – ein Abstecher dorthin und in die Felsengärten bietet sich an – gibt es eine Grillhütte. Ein großer Spielturm und ein Bolzplatz laden Kinder zum Toben ein. Eine Tischtennisplatte und eine Halfpipe zum Skaten runden das sportliche Angebot ab. Die Stadt bittet darum, sich vorher anzumelden, wenn man dort Feuer machen möchte. Die Reservierung ist kostenlos.

Mit Spielturm und großem Dach: Spielplatz in Hessigheim bei der Felsengartenkellerei Foto: Archiv/Michael Bosch

Hemmingen

Beim Familienfreizeitplatz sollten möglichst viele Interessen unter einen Hut gebracht werden. Es gab sogar eine Bürgerbeteiligung. Dementsprechend vielfältig ist das Angebot – grillen kann man auch. Die Kommune schreibt dazu: „Der Platz bietet durch seine großzügige Ausstattung für jeden etwas. Im oberen Bereich kann auf der Skaterbahn ausgiebig geübt werden. Für das anschließende gemütliche Beisammensein ist dann auf dem Grillplatz ausreichend Platz vorhanden. Im unteren Bereich können sich die jüngeren Kinder an allerlei interessanten Spielgeräten sicherlich einen ganzen Nachmittag ohne Langeweile beschäftigen.“

Kornwestheim

Jede Menge Platz gibt es am östlichen Stadtrand von Kornwestheim, südlich der Aldinger Straße, im Freizeitpark. Der große Andrang im Sommer führt oft dazu, dass viel Müll liegen bleibt. Was schade für das eigentlich schöne Gelände ist. Die Stadt versucht seit langem gegenzusteuern. Am Wochenende ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz.

Ludwigsburg

Die Barockstadt hat fünf öffentliche Grillplätze ausgezeichnet.

Außerhalb des Orts in Richtung Marbach gibt es im Stadtteil Neckarweihingen am „Hörnle“, einen Spielplatz mit zwei Grillstellen

Bei Poppenweiler – auf dem Weg nach Affalterbach – am Waldspielplatz (Grasiger Weg) befindet sich eine weitere Grillstell. Dort ist eine Anmeldung nötig. Für Kinder gibt es verschiedene Spielgeräte.

Die Grillstelle beim Lemberg – zwischen Poppenweilter und Affalterbach Foto: Avanti/Ralf Poller/Archiv

Der Grillplatz Sommerhalde befindet sich ebenfalls im Stadtteil Poppenweiler. Anmelden muss man sich dort nicht. Es sei aber „immer auch mit anderen Nutzern zu rechnen“, teilt die Stadt mit.

Gut versteckt und eher rustikal liegt der Grillplatz „Seeschlossallee“ in der Nähe der Unterführung zum Favoritepark. Da der Platz erhöht ist und Lärm bis weit über die Felder zu hören ist, ist feiern zu später Stunde nicht ratsam. Ehrenamtliche betreuuen, den Grillplatz.

Der Grillplatz Kugelberg am Ortsausgang von Hoheneck geht auf eine Initiative aus dem Jahr 2004 zurück.

Die Grillstelle in der Nähe des Favoriteparks in Ludwigsburg Foto: Archiv/Simon Granville

Marbach am Neckar

Mitten im Landschaftsschutzgebiet befindet sich die Freizeitanlage Galgen. Mit dem Auto hinfahren, darf man nur mit einer Genehmigung. Zu Fuß ist der Platz über den Marbacher Norden und die Kirchenweinbergstraße sowie die Heckenstraße zu erreichen. Es geht steil bergauf, die Aussicht oben entschädigt.

Markgröningen

Im Schatten des Wasserturms am nördlichen Ortsausgang gibt es eine gemauerte Grillstelle sowie mehrere Sitzgelegenheiten. In den Sommermonaten stellt die Stadt Markgröningen eine mobile Toilette auf. Wer länger als 22 Uhr blieben möchte, braucht eine Genehmigung.

Auf dem zweiten Grillplatz in Markgröningen, dem „Flohberg“, ist schon um 20 Uhr Schluss. Weil er auf dem Grundstück des Waldkindergartens im Gewann Rotenacker neben dem Naturfreundehaus liegt, gilt die Spielplatzordnung.

Oberriexingen

Erst aufs Wasser, dann ans Feuer: Das geht am Wehr in Oberriexingen. Kanuverleiher empfehlen den Platz zum Ausklang einer Tour. Die Grillstelle dort ist allerdings ziemlich klein. Wenn das Landratsamt Waldbrandgefahr ausruft, wird der Grillplatz gesperrt. Seit etwa einigen Jahren gibt es zudem den Waldspielplatz am nordöstlichen Ortsrand. Auch dort kann man grillen.

Die Grillstelle in Oberriexingen liegt unweit des Wehrs. Foto: Archiv/Simon Granville

Oberstenfeld

Zu den bekanntesten Grillplätzen im Norden des Kreises gehört die Krugeiche, östlich von Oberstenfeld. Vom gleichnamigen Parkplatz sind es wenige Schritte zum Waldspielplatz.

Kurgeiche bei Oberstenfeld Foto: Archiv/Ralf Poller

Sachsenheim

An heißen Sommertagen bietet sich auch der Waldspielplatz in Sachsenheim an. Unter den Bäumen lässt es sich dann gut aushalten, Sitzgelegenheiten sind ausreichend vorhanden.

Bietet an heißen Tagen ausreichend Schatten: der Waldpsielplatz in Sachsenheim Foto: Archiv/Simon Granville

Die Alternative in Sachsenheim ist die Grillstelle am Heiligenbergsee bei Häfnerhaslach. Parken kann man auf dem nahe gelegenen Wanderparkplatz. Daneben gibt es auch in den Ortsteilen Kleinsaschsenheim, Hohenhaslach und Ochsenbach weitere Grillmöglichkeiten.

Steinheim

Rund um Steinheim hat man die Qual der Wahl: Wer den Hardy-Pfad entlanggeht, kommt irgendwann zum Feuersee. Dort findet sich ein besondere Grillhütte, die einem Zelt ähnelt.

Grillhütte am Feuersee Foto: Archiv/Ralf Poller

Die zweite Möglichkeit im Hardtwald befindet sich an der Römerstraße, die vom Wüstenbachhof zum Wanderparkplatz bei Frühmesshof führt.

Ein besonderer Grillplatz ist zwischen Höpfigheim und Großbottwar mit dem „Kälbling“ zu finden. Er befindet sich in einem alten Steinbruch.

Grillplatz Kälbling Foto: Archiv/Ralf Poller

Tamm

Direkt hinter der B 27 zwischen Ludwigsburg und Bietigheim, am sogenannten Schneckenbuckel, hat man eine hervorragende Aussicht. Mit dem Rad ist man von Ludwigsburg schnell da. Den Lärm – auch von der Autobahn – muss man aushalten, nicht weggeräumten Müll leider auch häufiger.

Vaihingen an der Enz

Auch wenn der Ensinger See im gleichnamigen Vaihinger Stadtteil nicht zum Schwimmen geeignet ist, für einen Spaziergang drumherum und ein kleines Feuer an der Grillstelle, die neben dem Spielplatz liegt, taugt er allemal. Parken kann man an der Landstraße zwischen Kleinglattbach und Ensingen.