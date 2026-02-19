Kreis Ludwigsburg: Das Wochenendwetter – der Frühling rückt näher

In den vergangenen Tagen sorgten Tiefdruckgebiete für unbeständiges Wetter im mittleren Neckarraum. Immer wieder zogen Regengebiete heran, bei einstelligen Temperaturen fühlte sich das ziemlich nasskalt an.

Am Wochenende stellt sich die Wetterlage langsam Richtung Frühling um. Ein Hoch über Südeuropa nimmt allmählich Einfluss auf unser Wetter. Ein stürmischer Südwestwind führt am Samstag milde Luft in den Kreis Ludwigsburg, dazu bleibt es zunächst noch unbeständig. In der neuen Woche klettern die Temperaturen zum ersten Mal über die 15-Grad-Marke, dazu zeigt sich immer wieder die Sonne zwischen den Wolken.

Wetter-Experte für den Kreis Ludwigsburg: Yannick Garbe. Foto: Phillip Weingand

Am Freitag startet die Region trocken in den Vormittag. Der Himmel zeigt sich wechselnd bewölkt, dazu scheint ab und zu die Sonne zwischen den Wolkenfeldern. In der zweiten Tageshälfte bleibt der Himmel oft stark bewölkt, es bleibt überall trocken in der Region. Die Temperaturen erreichen 4 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 6 Grad werden es in Marbach, Freiberg oder Mundelsheim. Der Wind weht tagsüber nur schwach aus Südwesten. In der Nacht zu Samstag führt ein milder Südwestwind Regen ins Neckartal, die Temperaturen steigen bis zur Früh auf 7 Grad.

Der Samstag präsentiert sich stürmisch. Bei dichter Bewölkung fällt im Tagesverlauf hin und wieder etwas Regen aus der Wolkendecke. Der stürmische Südwestwind lässt die Temperaturen am Nachmittag weiter ansteigen, 8 Grad werden es im Schwäbischen Wald, 11 Grad im Neckartal. In der Nacht zu Sonntag lässt der Sturm nach, bei Tiefstwerten von milden 9 Grad kann es noch einzelne Regenschauer geben.

Am Sonntag fallen in der Früh noch letzte Regentropfen, ansonsten bleibt es den Tag über trocken. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke etwas auf, nachmittags scheint die Sonne auch mal für längere Zeit. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 14 Grad werden im Neckartal erreicht. In der neuen Woche wird es noch eine Ecke milder. Bei einem Wechsel aus Wolkenfeldern und Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 13 bis 15 Grad, zur Wochenmitte sind sogar Temperaturen bis 18 Grad nicht ausgeschlossen.