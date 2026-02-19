Kreis Ludwigsburg Das Wochenendwetter – der Frühling rückt näher
Angesichts des Wetters der vergangenen Tage will man sich nur noch verkriechen. Erst einmal geht es so weiter, aber am Sonntag zeigt sich erstmals der Frühling.
In den vergangenen Tagen sorgten Tiefdruckgebiete für unbeständiges Wetter im mittleren Neckarraum. Immer wieder zogen Regengebiete heran, bei einstelligen Temperaturen fühlte sich das ziemlich nasskalt an.