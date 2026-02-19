 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Das Wochenendwetter – der Frühling rückt näher

Kreis Ludwigsburg Das Wochenendwetter – der Frühling rückt näher

Kreis Ludwigsburg: Das Wochenendwetter – der Frühling rückt näher
1
Schon bald könnten sich die Menschen der Region wieder über Krokusblüten freuen – wie diese in Erdmannhausen. Foto: Yannick Garbe

Angesichts des Wetters der vergangenen Tage will man sich nur noch verkriechen. Erst einmal geht es so weiter, aber am Sonntag zeigt sich erstmals der Frühling.

Ludwigsburg: Yannick Garbe

In den vergangenen Tagen sorgten Tiefdruckgebiete für unbeständiges Wetter im mittleren Neckarraum. Immer wieder zogen Regengebiete heran, bei einstelligen Temperaturen fühlte sich das ziemlich nasskalt an.

 

Am Wochenende stellt sich die Wetterlage langsam Richtung Frühling um. Ein Hoch über Südeuropa nimmt allmählich Einfluss auf unser Wetter. Ein stürmischer Südwestwind führt am Samstag milde Luft in den Kreis Ludwigsburg, dazu bleibt es zunächst noch unbeständig. In der neuen Woche klettern die Temperaturen zum ersten Mal über die 15-Grad-Marke, dazu zeigt sich immer wieder die Sonne zwischen den Wolken.

Wetter-Experte für den Kreis Ludwigsburg: Yannick Garbe. Foto: Phillip Weingand

Am Freitag startet die Region trocken in den Vormittag. Der Himmel zeigt sich wechselnd bewölkt, dazu scheint ab und zu die Sonne zwischen den Wolkenfeldern. In der zweiten Tageshälfte bleibt der Himmel oft stark bewölkt, es bleibt überall trocken in der Region. Die Temperaturen erreichen 4 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 6 Grad werden es in Marbach, Freiberg oder Mundelsheim. Der Wind weht tagsüber nur schwach aus Südwesten. In der Nacht zu Samstag führt ein milder Südwestwind Regen ins Neckartal, die Temperaturen steigen bis zur Früh auf 7 Grad.

Der Samstag präsentiert sich stürmisch. Bei dichter Bewölkung fällt im Tagesverlauf hin und wieder etwas Regen aus der Wolkendecke. Der stürmische Südwestwind lässt die Temperaturen am Nachmittag weiter ansteigen, 8 Grad werden es im Schwäbischen Wald, 11 Grad im Neckartal. In der Nacht zu Sonntag lässt der Sturm nach, bei Tiefstwerten von milden 9 Grad kann es noch einzelne Regenschauer geben.

Unsere Empfehlung für Sie

Gastronomie in Ditzingen: Klein-Italien im Noemi’s: „Es geht ums Sehen und gesehen werden“

Gastronomie in Ditzingen Klein-Italien im Noemi’s: „Es geht ums Sehen und gesehen werden“

Vincenzo Nuzzi hat den Job in der Autobranche an den Nagel gehängt und betreibt das Café Noemi’s Espressino. Seine Gäste zieht es auch im Winter nach draußen.

Am Sonntag fallen in der Früh noch letzte Regentropfen, ansonsten bleibt es den Tag über trocken. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke etwas auf, nachmittags scheint die Sonne auch mal für längere Zeit. Die Temperaturen steigen auf 10 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 14 Grad werden im Neckartal erreicht. In der neuen Woche wird es noch eine Ecke milder. Bei einem Wechsel aus Wolkenfeldern und Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 13 bis 15 Grad, zur Wochenmitte sind sogar Temperaturen bis 18 Grad nicht ausgeschlossen.

Weitere Themen

Kreis Ludwigsburg: Das Wochenendwetter – der Frühling rückt näher

Kreis Ludwigsburg Das Wochenendwetter – der Frühling rückt näher

Angesichts des Wetters der vergangenen Tage will man sich nur noch verkriechen. Erst einmal geht es so weiter, aber am Sonntag zeigt sich erstmals der Frühling.
Von Yannick Garbe
Aktion: Kostenloser Haarschnitt für Senioren mit schmalen Geldbeutel

Aktion Kostenloser Haarschnitt für Senioren mit schmalen Geldbeutel

Ein ganz besonderes, soziales Angebot: Im „Treffpunkt M“ in Bietigheim-Bissingen können sich Seniorinnen und Senioren am kommenden Montag wieder einen Haarschnitt bekommen.
Von Emanuel Hege
Strafzettel beim Einkaufen: „Ich musste die Gebühren trotz Belege bezahlen“ – Ärger in Kornwestheim hält an

Strafzettel beim Einkaufen „Ich musste die Gebühren trotz Belege bezahlen“ – Ärger in Kornwestheim hält an

Lange dürfen die Einkäufe in den Geschäften am Kimry-Platz in Kornwestheim nicht dauern. Sonst wird es teuer. Viele Autofahrer sind sauer – auf Kulanz dürfen sie nicht hoffen.
Von Anne Rheingans
Nach Unfall in Kornwestheim: 92-Jähriger verstorben – Autofahrer hatte ihn übersehen

Nach Unfall in Kornwestheim 92-Jähriger verstorben – Autofahrer hatte ihn übersehen

Ein 92-Jähriger war am Dienstag beim Überqueren der Straße in Kornwestheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nun ist der Senior verstorben.
Von Julia Amrhein
Vorfall in Bietigheim-Bissingen: Unbekannte zerren Felsblock auf Asperger Straße

Vorfall in Bietigheim-Bissingen Unbekannte zerren Felsblock auf Asperger Straße

Mittwochabend wurde ein Felsblock mitten auf der Asperger Straße in Bietigheim-Bissingen entdeckt. Vermutlich wurde dieser dort absichtlich platziert.
Von Julia Amrhein
Blühendes Barock Ludwigsburg: Wie funktioniert die neue Chip-Dauerkarte fürs Blüba?

Blühendes Barock Ludwigsburg Wie funktioniert die neue Chip-Dauerkarte fürs Blüba?

Das Blühende Barock in Ludwigsburg startet in die Saison und geht neue Wege bei den Tickets. 7 Fragen und Antworten zur Jahreskarte für 2026.
Von Sandra Lesacher
Schlägerei in der S4 bei Marbach: 33-Jähriger verfolgt und attackiert Mitfahrer in S-Bahn

Schlägerei in der S4 bei Marbach 33-Jähriger verfolgt und attackiert Mitfahrer in S-Bahn

In der S4 ist zwischen Benningen und Marbach ein Streit zwischen zwei Männern. Fahrgäste greifen zwar ein, doch die Auseinandersetzung geht selbst nach dem Ausstieg weiter.
Von Julia Amrhein
Von Marbach nach Benningen: Neue Eisdiele „Gelato and more“ startet durch

Von Marbach nach Benningen Neue Eisdiele „Gelato and more“ startet durch

In Benningen (Kreis Ludwigsburg) eröffnet eine neue Eisdiele mit italienischem Flair: Dort gibt es nicht nur selbst gemachtes Eis, sondern auch Pinsa und Cocktails.
Von Sandra Lesacher
Feuerwehreinsatz in Neckarweihingen: Thuja-Hecke steht in Flammen – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Feuerwehreinsatz in Neckarweihingen Thuja-Hecke steht in Flammen – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein Brand in Neckarweihingen drohte in der Nacht auf Donnerstag auf Autos und ein Haus überzugreifen. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.
Von Julia Amrhein
Unfälle im Kreis Ludwigsburg: Trauriger Rekord bei Zahl der Verkehrstoten – Kinder öfter in Unfälle verwickelt

Unfälle im Kreis Ludwigsburg Trauriger Rekord bei Zahl der Verkehrstoten – Kinder öfter in Unfälle verwickelt

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat die Unfallstatistik für 2025 veröffentlicht. Während die Fallzahlen selbst nur leicht steigen, gab es einen traurigen Rekord der Todesfälle.
Von Julia Amrhein
Weitere Artikel zu Wetter Wochenende Marbach am Neckar Ludwigsburg Wettervorhersage
 
 