Während viele Menschen bei sommerlichen Temperaturen Lust auf ein Eis verspüren, hatten es in der Nacht auf Donnerstag auch Kriminelle auf mehrere Eisautomaten im Landkreis Ludwigsburg abgesehen – allerdings nicht wegen der süßen Erfrischung.

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilt, brachen die Unbekannten gleich sieben Eisautomaten in verschiedenen Städten und Gemeinden auf – darunter Remseck am Neckar, Bietigheim-Bissingen, Steinheim an der Murr, Walheim, Asperg und Sachsenheim. Ein siebter Versuch in Pleidelsheim verlief jedoch erfolglos – hier konnten die Diebe kein Bargeld erbeuten. Insgesamt klauten sie in der Nacht jedoch einen vierstelligen Eurobetrag.

Lesen Sie auch

Das Eis blieb zurück und schmolz

Auch wenn die Einbrecher es nicht auf das Eis abgesehen hatten – war dieses am nächsten Tag dennoch verschwunden. Durch die Einbrüche wurden die Automaten beschädigt, sodass die Kühlkette unterbrochen wurde. Das Eis blieb zwar zurück, schmolz jedoch bis zum nächsten Tag.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei prüft nun, ob die Taten zusammenhängen. Bei so vielen Einbrüchen in einer Nacht liege das jedoch nahe, so ein Polizeisprecher. Womöglich waren hier eiskalte Profis am Werk.

Die Ermittlungen führt der Polizeiposten Remseck am Neckar. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.