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Kreis Ludwigsburg Dorf-Metzgerei in Gemmrigheim findet überraschend Nachfolger

Kreis Ludwigsburg: Dorf-Metzgerei in Gemmrigheim findet überraschend Nachfolger
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Das Traditionsgeschäft soll nahtlos übernommen werden. Foto: Landmetzgerei Setzer

Kurz vor der geplanten Schließung gibt es gute Nachrichten: Die Dorf-Metzgerei bleibt erhalten. Wer sie übernimmt und wie es weitergehen soll.

Ludwigsburg: Nicole Töppke (top)

Sie waren sich schon sicher, dass sie keinen geeigneten Nachfolger mehr für ihre Metzgerei finden würden. Doch manchmal kommt es anders als gedacht. Die Metzgerei Schweiker in Gemmrigheim hatte geplant, am 30. April ihre Türen für immer zu schließen – und das nach 70 Jahren. „Die Landmetzgerei Setzer wird unsere Metzgerei übernehmen“, sagt Michael Schweiker. Das habe sich in der letzten Woche entschieden.

 

Kurz vor Schließung der Filiale, dürfen sich die Gemmrigheimer also doch über die Nachricht freuen, dass ihnen die Metzgerei erhalten bleibt. „Ich freue mich, dass wir doch noch einen Nachfolger gefunden haben“, sagt der 44-Jährige. Die Mitarbeiter werden vom neuen Betrieb übernommen. „Es soll auch nahtlos weitergehen“, so Schweiker. Bereits am 4. Mai wird die neue Filiale eröffnet.

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Wie das Sortiment genau aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. „Wir hoffen, dass unsere beliebten Produkte, die es nur bei uns gibt, weiter verkauft werden“, so Schweiker. Der Betrieb setzte in der Vergangenheit auch auf vegane Produkte und einen Automaten, an dem die Kunden rund um die Uhr einkaufen können. „Es wird weiterhin vegane Produkte geben“, so Maria Schneider von der Landmetzgerei Setzer. „Außerdem haben wir Fisch, Käse und Dosenprodukte im Sortiment. Ob der Automat erhalten bleibt, wird sich zeigen. „Ich kann es mir aber gut vorstellen,“ so Schneider.

Die Landmetzgerei Setzer betreibt momentan neun Filialen zwischen Crailsheim und Öhringen. „Auch in acht Rewe-Filialen sind wir mit Theken vertreten“, so Schneider. Beispielsweise in Backnang, Schwäbisch Hall oder Nellmersbach.

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