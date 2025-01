Ein Auto und ein Balkon geraten in der Neujahrsnacht in Brand

Am frühen Neujahrsmorgen kam es im Kreis Ludwigsburg zu zwei größeren Bränden. In Freiberg fing ein Balkon Feuer. In Kirchheim am Neckar geht geparktes Auto in Flammen auf.

Nicole Töppke 01.01.2025 - 13:02 Uhr

In der Neujahrsnacht kam es in Freiberg am Neckar zu einem Balkonbrand. Das teilt die Polizei mit. Aus unbekannter Ursache geriet um kurz nach 2 Uhr ein Balkon in der Masurenstraße 11 in Brand. Das Feuer griff auf die Hausfassade über. Die Bewohner konnten das Wohnhaus selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 50 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort.