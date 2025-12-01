Auch am letzten November-Wochenende waren wieder Einbrecher im Kreis Ludwigsburg unterwegs. Ihnen fielen Bargeld, Schmuck und eine Handtasche in die Hände.

Die Meldungen über Diebstähle am Wochenende gehören in den Wintermonaten fast schon zum Montag dazu. Und auch das letzte November-Wochenende bildet da keine Ausnahme. Wie die Polizei mitteilt, wurde in mehrere Wohnungen und ein Vereinsheim im Kreis Ludwigsburg eingebrochen. Die Einbrecher entkamen dabei insgesamt mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro.

Täter erbeuten Schmuck und Bargeld Im Laufe des Samstags wurde gleich in fünf Wohnungen eingebrochen. Zwischen 15.45 und 21 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster einer Wohnung in der Hohenzollernstraße in Möglingen auf und durchwühlten mehrere Schränke. In Neckarweihingen verschafften sich Einbrecher zwischen 12.30 und 19.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sudetenring und durchsuchten ebenfalls einen Schrank. Fündig wurden die Täter wohl nicht. Hinweise nehmen der Polizeiposten Asperg via 07141/150010 beziehungsweise der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt unter 07141/299200 entgegen.

In Tamm

waren zwischen 9 und 19.30 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tübinger Straße sowie zwischen 16 Uhr und Mitternacht ein Einfamilienhaus in der Heilbronner Straße betroffen. In beiden Fällen wurden Fenster aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. Die Einbrecher nahmen eine Handtasche, Münzen und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro mit. Der Polizeiposten Tamm ermittelt und ist unter 07141 601014 erreichbar. Mit Schmuck und Bargeld entkamen zudem Einbrecher, die zwischen 19 Uhr und Mitternacht in Gemmrigheim in ein Haus in der Hölderlinstraße einstiegen. In diesem Fall ist der Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter 07143/891060 erreichbar.

Fenster eines Vereinsheim aufgebrochen

Im Verlauf des Wochenendes wurde außerdem noch in ein Vereinsheim in der Jahnstraße in Besigheim eingebrochen. Zwischen Freitag, 10 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, brachen Unbekannte ein Fenster auf und entwendeten schließlich mehrere hundert Euro Bargeld. Zudem richteten die Einbrecher einen Schaden von rund 2500 Euro an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim unter 07143/405080 in Verbindung zu setzen.