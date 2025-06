Insgesamt zwölf Autos rammte eine Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Samstagnacht in Ludwigsburg, bis sie schließlich in einer Baugrube landete.

Maria Fischer 01.06.2025 - 10:01 Uhr

In der Nach auf Sonntag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg ein schwerer Verkehrsunfall.