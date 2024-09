Vielerorts schließen schon am Wochenende die Freibäder. Im Kreis Ludwigsburg haben mehrere Bäder aber auch noch länger geöffnet. Wir haben die Infos.

Lea Krug 05.09.2024 - 13:36 Uhr

Viele Freibäder planen in den nächsten Tagen bereits das Saisonende. Auch im Kreis Ludwigsburg schließen manche Bäder bereits in den nächsten Tagen. Unter anderem der Badepark Ellental in Bietigheim-Bissingen und das Vaihinger Enztalbad beenden die Saison am Sonntag, 8. September. Auch wenn nun viele Wasserratten traurig sind, immerhin die Hundehalterinnen und -halter dürfen sich freuen. Denn die beiden Bäder öffnen in zwei Wochen ihre Becken für ihre Hundebadetage. Im Badepark Ellental ist es am 21. September so weit und in Vaihingen am 22. September.