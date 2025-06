Kreis Ludwigsburg: Handel und Gastro schießen gegen Stadtbahn-Planung

Der Zweckverband Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg unter der Leitung von Michael Ilk hatte gehofft, mit der neuen Streckenführung einen gordischen Knoten zu durchschlagen – und endlich Fortschritte zu erzielen. Inzwischen zeigt sich jedoch immer deutlicher: Der Knoten zieht sich stattdessen immer fester zu. Nach skeptischen bis kritischen Stimmen aus der Stadtspitze und dem Gemeinderat melden sich nun auch die Einzelhändler und Gastronomen zu Wort. In einer vierseitigen Stellungnahme an den Oberbürgermeister und den Gemeinderat greift der Innenstadtverein „Luis“ das Projekt an – und stellt teils scharfe Fragen.